Vrouw rijdt geleende auto in de prak langs A58 en slaat op de vlucht

Openlucht­spek­ta­kel in Goes weer op bijzondere locatie

Met een groep van bijna tweehonderd creatievelingen uit Goes en omgeving is de laatste maanden hard gewerkt aan een show van allure. Sinds 2005 is er om de vier jaar een groot openluchtspektakel op een unieke locatie in Goes. De voorstelling, met dit jaar als thema ‘In het spoor van de stier’, gaat dinsdag 30 augustus in première.

19 augustus