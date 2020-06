Vrouw op het spoor bij Kloetinge, treinen rijden stapvoets om aanrijding te voorkomen

Taakstraf geëist voor bedreigen ex

16:46 MIDDELBURG - De 52-jarige Goesenaar R. D. zou 3 februari 2018 zijn eigen woning in brand hebben gestoken en in de periode tussen januari en april van dat jaar zijn ex-vriendin meermalen met de dood hebben bedreigd. Daar voor stond D. donderdag in Middelburg terecht en hoorde hij een taakstraf van 180 dagen plus twee maanden voorwaardelijk en een celstraf gelijk aan het voorarrest tegen zich eisen.