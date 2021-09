Vrouw (58) vermist in Kloetinge

Zaterdag zijn kinderen de baas in de binnenstad van Goes

2 september GOES - Vooruit, papa en mama mogen ook mee naar de stad. Maar zaterdag zijn toch echt kinderen de baas in Goes. Op bijna elk plein in de binnenstad is er wel iets voor hen te doen. Van gratis pannenkoeken eten tot een proeflesje karate en van een poppenkastvoorstelling kijken tot quad rijden.