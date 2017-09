Vrouw (36) mishandelt buurman met stok in Goes

'Kantines in Reimerswaal controleren nu beter op leeftijd jeugd'

5 september KRUININGEN - Clubs in Reimerswaal houden zich beter aan de Horecawet dan vorig jaar. Dat zei burgemeester Piet Zoon dinsdagavond in reactie op een vraag van Carla Hoogerland (CDA). Zij verbaasde zich over het feit dat jong uitziende 18-jarigen in geen van de in 2016 bezochte kantines gevraagd werd naar hun ID-bewijs.