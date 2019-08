Vrouw (18) uit Vlissingen betrapt met vals geld op kermis Goes

Schuimpar­ty maakt feest compleet bij vijftigste jeugdvakan­tie­week in Krabbendij­ke

13 augustus KRABBENDIJKE - Het is dubbel feest in Krabbendijke. Niet alleen omdat het kindervakantieweek is, maar ook omdat er een jubileum is te vieren. Het is namelijk de vijftigste keer dat kinderen er zich een week lang kunnen uitleven.