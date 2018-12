Vrijwilligers zetten met liefde hun eigen kerst op het tweede plan

Rapport over oefening Borsele: ‘Roep niet te snel kernramp’

9:09 VLISSINGEN - Bij een nucleair incident moet meer oog zijn het voorkomen van onnodige onrust of juist onderschatting van het gevaar door de burgers. Dat is een van de conclusies in de nabeschouwing van Shining Spring, een nucleaire oefening rond een fictief incident bij de kerncentrale in Borssele.