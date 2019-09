Vrijwilligers werken hard om Zeeuwse klipper De Avontuur weer toekomst te geven

Goes heeft een school voor hoogbegaaf­de kinderen: ‘Na twee weken had ik mijn vrolijke meid terug’

9:03 GOES - Hoogbegaafde Bevelandse kinderen moesten tot voor kort ver reizen voor onderwijs op maat, maar nu kunnen ze terecht op De Wereldwijzer in Goes. Het begin is veelbelovend. ,,Ouders zeggen dat ze hun kind weer terug hebben.’’