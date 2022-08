Vrijwilligers SGB bouwen elf jaar aan replica's van allereerste trein Goes-Hoedekenskerke

Aan de twee zogenoemde OMC's is elf jaar gewerkt door vrijwilligers van de SGB. Voor wie niet zoveel spoort: OMC staat volgens de spoorweglogica voor Only Motorrijtuig, waarbij de C staat voor de 3e klasse. Op twee onderstellen van Duitse motorwagens is de oude OMC 905 uit 1927 tot in de kleinste details nagebouwd, wat heeft geresulteerd in de OMC 909 en 910. Die zijn woensdagmiddag op het station 's-Gravenpolder in gebruik genomen.