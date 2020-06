Vrijwilligers Schore werken samen aan het hart van het dorp

SCHORE - De verbouwing van het dorpshuis in Schore ligt op schema. Als dat ook zo blijft in de komende maanden kan het totaal vernieuwde dorpshart misschien in augustus of september worden geopend. ,,We hopen stiekem dat we er met de Schoorse Herfstmarkt gebruik van kunnen maken."

Voorzitter van de Stichting Dorpshuis Schore Daan Visser doet de uitspraak op een dag dat er weer een flinke groep vrijwilligers aan het klussen is. ,,Dat gaat elke keer heel goed", vertelt hij over de opkomst. ,,Via de app doen de verschillende leden van de stichting een oproep en daar wordt altijd goed gehoor aan gegeven. Ook nu is er weer een flinke groep vrijwilligers bezig. Dat is hartstikke mooi."

Buiten verraden enkele containers met sloopafval al dat er serieus geklust word aan het Nieuwe Kerkplein. ,,We doen alles in goed overleg met de aannemer en de gemeente", vertelt aldus Visser. ,,Zo proberen we met de hulp van vrijwilligers binnen het budget te blijven. Wie weet kunnen we dan nog eens wat extra's doen. Daarnaast is het ook heel goed voor de binding. We werken hier nu met allerlei mensen samen aan de toekomst van het dorp."

Laatste leidingen

Voor het zover is moet er nog wel het een en ander gebeuren. ,,We zijn nu in de keuken en de zaal de laatste leidingen aan het aanbrengen, want maandag komen ze alles stucen. In week 29 wordt dan de keukenvloer gelegd en vervolgens de nieuwe keuken geplaatst."

Volgens de planning mogen de vrijwilligers zo rond week 32 alweer flink aan de bak. ,,Dan kan alles geschilderd worden. De week erop gaat de laatste vloer erin en dan kunnen we aan de inrichting beginnen. Compleet met nieuwe bar en meubilair."