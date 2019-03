Vrijwilligers planten 185 bomen op Zwaaksedijk bij Kwadendamme

KWADENDAMME - Een groep van ongeveer 25 vrijwilligers heeft zaterdagmorgen in rap tempo 185 bomen geplant aan de Zwaaksedijk bij Kwadendamme. Onder begeleiding van Natuurmonumenten was de klus al voor twaalf uur geklaard.

,,Ik sta er versteld van wat je met zo'n groep kunt doen", vertelt Anita Remijn. De inwoonster van Kwadendamme is één van de vrijwilligers die zich heeft aangemeld voor het planten van boompjes op de Zwaaksedijk. ,,Ik ben vorig jaar naar de informatie-avond geweest en kreeg later een mailtje. Toen heb ik me maar opgegeven."

Remijn is samen met Pierre Verstraeten als één van de laatsten nog actief. De rest is al onderweg naar de soep. ,,Wij zijn de banden om de bomen aan het doen zodat ze straks ook bij stevige wind overeind blijven staan."

Quote Die gekapte bomen waren al 63 jaar oud. Als het waaide vielen er van die grote dikke takken uit. René Wink, Natuurmonumenten

,,We hebben inderdaad een inloopavond gehouden vorig jaar", vertelt René Wink van Natuurmonumenten. ,,Daarvoor hebben we de hele omgeving uitgenodigd. We hebben er zelfs flyers voor uitgedeeld in Kwadendamme.” Want er was nogal wat weerstand tegen het kappen van de oude bomen op de dijk. ,,Maar die waren al 63 jaar oud. Als het waaide vielen er van die grote dikke takken uit. Wij kappen echt niet zomaar bomen."

Vleermuizen

Een aantal stammen van oude bomen staat nog als monumentale kale paal tussen de jonge aanplant. Wink: ,,Die hebben we laten staan omdat er vleermuizen in zitten. En er zijn een aantal stammen met veel gaten erin. Die hebben we voor de vogels laten staan.”

Wink vertelt dat er op de Zwaaksedijk twee verschillende soorten populieren zijn geplant. ,,Één soort die 80 jaar oud kan worden en eentje die een jaar of 40-45 wordt. Als je dan een keer moet gaan kappen is niet gelijk alles weg.”