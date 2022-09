Vrijwilligers op Zon & Zee strijden voor ‘hun’ Oekraïners: ‘Niemand in het dorp hoeft bang te zijn’

Het is gezellig in de ‘Oekraïense huiskamer’ op Zon & Zee in Yerseke. In het gebouwtje kunnen de pakweg tachtig Oekraïense vluchtelingen die op de camping worden opgevangen terecht om simpelweg wat gezelligheid te vinden, maar ook voor praktische zaken. Deze ochtend zit een meisje aan de grote tafel met koptelefoon op te studeren, terwijl iemand anders binnenwipt om een wasje te draaien. In het huiskamergedeelte zijn het geen Oekraïense vluchtelingen, maar vijf vrijwilligers uit Yerseke die napraten over de recente gebeurtenissen. Dubbele gevoelens overheersen.