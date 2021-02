Vrijwillig boswachter helpt de natuur: ‘Die koperwiek zit te smeken om eten’

De zaterdag start voor Vogelzang met een rondje rijden. Via de glibberige weggetjes in de Zak gaat hij naar een terrein waar Schotse hooglanders lopen. Even controleren of alles nu goed is. De dieren ogen fris. Een klein kalf dat even achterop raakte rent naar zijn moeder. Vogelzang klimt over het hek en loopt een eind het natuurgebied in. Met een bijl hakt hij een wak voor de dieren. ,,Het ijs is zo dik dat ze het zelfs met hun gewicht niet meer kapot krijgen.” Als Vogelzang terugloopt wijst hij naar iets bij een bevroren pluk gras. ,,Even wat eten halen.” Uit de auto komt een zakje vogelzaad. ,,Daar zit een verzwakte koperwiek. Die zit zowat te smeken om wat eten.” Hij legt een handvol zaad neer. ,,Zo weer een leven gered.”