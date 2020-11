‘Vrijheidsmars’ in Goes verloopt rustig, politie houdt één deelnemer aan



GOES - De demonstratie tegen coronamaatregelen in Goes is rustig verlopen. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Margo Mulder. ,,Een aantal mensen is aangesproken omdat ze geen 1,5 meter afstand hielden.” Aan dat verzoek werd volgens haar goed gehoor gegeven. Eén persoon is door de politie aangehouden wegens discriminatie. De 43-jarige man uit Middelburg maakte een Hitlergroet, wat strafbaar is in Nederland.