Vrijheidsmars in Goes kan doorgaan, maar gemeente wil niet nogmaals verrast worden

Burgemees­ter Goes baalt van illegale demonstra­tie tegen coronamaat­re­ge­len en overheid in Goes

12:21 GOES - Burgemeester Margo Mulder van Goes is niet te spreken over een illegale demonstratie die dinsdagavond in de stad plaatsvond. Tientallen mensen verzamelden er om te protesteren tegen de coronamaatregelen en overheid.