Vreugdevuur terug in Krabbendijke

KRABBENDIJKE – Na een jaar zonder vreugdevuur in Krabbendijke, leeft de traditie weer voort. Een speciale vuurschaal en dranghekken zorgen voor de veiligheid. Van een grimmige sfeer is absoluut geen sprake. Jong en oud wenst elkaar het beste en geniet onder het genot van een biertje van de metershoge vlammen op ‘de kruising’.

Een vanzelfsprekendheid is het vreugdevuur in Krabbendijke niet meer. Twee jaar geleden legt de gemeente Reimerswaal het vuur aan banden vanwege excessen rondom de traditie. Aanvankelijk zouden ze worden, later besluit de gemeente de vuren onder strikte voorwaarden toch toe te staan. Initiatiefnemers moeten nu een vergunning hebben en voorzorgsmaatregelen treffen.

Container

Die maatregelen zijn genomen. Het hout ligt opgeslagen in een container. Liters water en brandblussers staan paraat en dranghekken zorgen dat toeschouwers op veilige afstand van de vlammen blijven. Het voortbestaan van de traditie komt ook door de financiële steun van ruim negentig Krabbendijkenaren. Die zamelden in een week 2.100 euro in.

Van dat geld is een stichting opgericht en een vuurschaal van 2,5 meter doorsnee aangeschaft. Die schaal moet voor meer veiligheid zorgen. Even na middernacht gaan de vlammen metershoog. Jan Poortvliet kijkt goedkeurend toe. Hij is een van de sponsoren achter de vuurschaal. “Het is een beetje vlakjes. Andere jaren zat er meer pit in. Aan de andere kant: toen liep het ook wel uit de hand.”

Hij is blij dat de traditie blijft bestaan. “Het is toch iets dat bij Krabbendijke hoort. Mijn vader heeft het als kind al meegemaakt, die is nu 73.” Op het plein heerst een gemoedelijke sfeer. Jongeren met flesjes bier in de hand schudden elkaar de hand. Af en toe gaat er een rotje af. Sommigen oorverdovend hard. Maar van een grimmige sfeer, zoals jaren terug, is geen sprake.