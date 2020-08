Vrachtwagens botsen op elkaar, Sloeweg urenlang dicht

Poetsen, suppoosten, poetsen, rondleiden: de museumvrij­wil­li­ger heeft het extra druk

9 augustus NIEUWDORP - Met in de ene hand een spuitbus ontsmettingsmiddel en in de andere hand een doek loopt vrijwilliger Hubert Moerman door het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Het is tijd om alle touchscreens in het museum een poetsbeurt te geven.