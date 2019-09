Vrachtwagen verliest bouwkeet op A58

Kinderen herdenken Slag om de Schelde en de bevrijding

14:49 OVEZANDE - Ik ben erg in geschiedenis geïnteresseerd", vertelt Emma Dorst uit Ovezande. Dat is de reden waarom zij nu groot op de foto staat op een spandoek in het dorp. Ze houdt in haar hand een foto van 75 jaar geleden. Daarop is de kapotgeschoten watertoren te zien die toen in de Kamerpolder in Ovezande stond. De Duitsers hadden er een uitkijkpost in gemaakt en daarom schoten de geallieerden de toren stuk. Emma is niet het enige kind dat op een grote banner in de dorpen staat. In elf andere dorpen hangen ook banners met foto's van kinderen met een historische plaat. Het is een project in het kader van 75 jaar Slag om de Schelde. De gemeente Borsele heeft een eigen programma gemaakt om deze Slag en de bevrijding van de Zak van Zuid-Beveland te herdenken.