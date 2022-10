Vrachtwagen raakt van de A58 bij Goes, berging vanavond

Het ongeval gebeurde rond 13.15 uur op de rijbaan richting Vlissingen, net voor het viaduct bij de Deltaweg (A256). De vrachtauto belandde door onbekende oorzaak in de berm en kwam uiteindelijk in een sloot tot stilstand. Na de melding werden meerdere polite- en brandweerwagens opgeroepen. Ook de ambulancedienst kwam ter plaatse maar of er sprake was van letsel, is nog niet bekend. Er was in ieder geval geen sprake van een beknelling.