Vrachtwagen met 12.000 liter bier gekanteld op Grote Markt Goes

Nieuwe murals in Goes-Zuid en de Goese Polder komen volgende maand

27 augustus GOES - Goes-Zuid is over een maand drie muurschilderingen rijker. Twee flatgevels aan de Appelstraat en 1 aan de Bramestraat worden vanaf 23 september onder handen genomen. Een gymzaal in de Goese Polder is volgende week al aan de beurt.