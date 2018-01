Vrachtwagen belandt in berm op Zanddijk bij Kruiningen

Medewerkers van Nummer 9 in Goes zitten tijdelijk aan de overkant van de straat

17 januari GOES - Klanten van Nummer 9 in Goes moeten sinds kort aan de overkant van de straat zijn. Het eigenlijke pand van de cadeaushop annex lunchroom, aan de Lange Vorststraat, wordt verbouwd en uitgebreid om de komst van de mensen van bakkerij Jikkemiene uit Nisse mogelijk te maken. ,,Het is een spannende tijd'', zegt unitmanager Marianne van Hekke. ,,Maar de medewerkers zijn heel blij dat ze straks in een mooi nieuw pand mogen werken.''