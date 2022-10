Voortbestaan enige basisschool Hoedekenskerke is in gevaar

Fysiek cabaret met een schaamte­loos rauw randje

Esmée van Liere (30) groeide op in Kruiningen en stond als tiener - tijdens de voorstelling van Balletstudio Free - al eens op het podium in Theater de Mythe in Goes. Inmiddels woont ze in Utrecht en keert ze vrijdag 21 oktober terug in De Mythe, met een show van haar eigen theatercollectief De Gestampte Meisjes. ,,Dit is een droom die uitkomt.”

20 oktober