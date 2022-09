Voormalig SGP-raadslid Tin Janszen uit Rilland overleden

In een interview ter ere van zijn afscheid als raadslid zei Janszen in 2018 dat hij tevreden is geweest over het feit dat hij binnen de SGP-fractie lange tijd over de 'welzijnsportefeuille’ ging. ,,Stenen en wegen zijn belangrijk, maar bij de commissie welzijn gaat het over mensen’’, aldus de Rillander. ,,Het mooiste was dat we met elkaar oplossingen konden bedenken voor maatschappelijke problemen.” Janszen zat ook jarenlang in het bestuur van de reformatorische school in Rilland.