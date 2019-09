Voorlezen en zingen op duurzame dinsdag

Dat deed hij voor leerlingen van groep 6 van de Acaciahof in Middelburg. Het boek, dat is samengesteld door Young Energy Society Challenge (YESC) en de Pabo, is op 198 basisscholen uitgedeeld. YESC is de jeugdclub van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen die jongeren oproept mee te denken over de overgang naar duurzame energie in Zeeland.