Voor honderden basisschoolleerlingen begint de jacht op oud textiel

YERSEKE - Fast food is een begrip dat bij de meeste mensen wel bekend zijn. Maar Fast fashion? Toch is het iets wat ‘we’ veel zien.

De achtste-groepers van basisschool De Parelmoer in Yerseke weten er sinds gisteren, maandag, alles van. Daar kregen zij een gastles over het belang van hergebruiken, repareren en recyclen van textiel. En werden ze uitgedaagd om de komende weken zoveel mogelijk oud textiel in te zamelen. Net als de leerlingen van elf andere basisscholen op de Bevelanden en Tholen.

46 kledingstukken per jaar

Om nog even antwoord te geven op de vraag: Fast fashion is het verschijnsel dat we onze kleding steeds korter dragen. Er wordt sneller en makkelijker afscheid van genomen om iets nieuws te kopen. ,,Een Nederlander koopt gemiddeld 46 kledingstukken per jaar", zegt Pepijn Rademakers van de Race Against Waste, een organisatie die verspilling tegen wil gaan. ,,We kunnen kleding beter veel méér gebruiken zodat we minder nieuw te hoeven kopen. Dan hoeft er ook minder weggegooid te worden."

‘Mijn moeder blijft maar kopen...’

Fenne en Rachelle hebben Rademakers’ les in hun oren geknoopt. Fenne geeft toe dat ze echter wel graag kleding koopt. ,,Ik ben best verslaafd aan shoppen. Ik zie iets en ik koop het. Ik ga serieus meedoen met textiel inzamelen wat ik heb best zin in zo'n schoolreisje. Ja, er gaat ook kleding van mezelf weg. Mijn broertje ga ik ook vragen. Maar ik denk dat-ie dat niet kan.” Rachelle zegt iedereen in haar Whatsapp-lijst te vragen om oud textiel. ,,Dat zijn er een hoop! Zelf heb ik ook best wel wat kleding. Mijn moeder blijft maar kopen...”

In de uitdaging, vanzelfsprekend op initiatief van de Race Against Waste, zamelen Bevelandse en Thoolse basisschoolleerlingen in vier weken zoveel mogelijk textiel in. De klas die relatief de meeste kilo's ophaalt, wint een uitje naar de Uitvindfabriek in Breda.