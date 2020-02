Voor het eerst in 43 jaar gaat optocht in De Pikpot niet door: ‘Dit is echt heel pijnlijk, maar je wil geen ongelukken’

Een week lang hebben ze in Kwadendamme krampachtig naar de weerberichten gekeken. Even leek het erop dat de wind ging liggen. Toch pakte het anders uit. Met windkracht 7 en uitschieters tot 8, misschien wel 9, is het zaterdagochtend in het gemeentehuis in Heinkenszand snel duidelijk. Geen optochten in Kwadendamme en Lewedorp.