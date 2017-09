Voor Herman Klitsie voelt Goes al als een warm bad

Volgens Klitsie, die onder meer burgemeester was in Oss en Woensdrecht, was de 'klik' er. ,,En die is nodig, samenwerken is mijn core business. En samen zullen we het moeten gaan doen." De tijdelijke opvolger van René Verhulst liet er overigens geen twijfel over bestaan hoe zijn periode in Goes voor zich ziet. ,,Ik sta hier niet met een eigen agenda of eigen ambities. De agenda van de gemeenteraad zal leidend zijn, ik zal niet met tal van eigen ideeën komen. Goes moet blijven wat het nu is."



Polman memoreerde in zijn toespraak dat het bij zijn zoektocht naar een waarnemer vooral belangrijk was een ervaren bestuurder te vinden die zich Goes snel eigen kan maken. ,,U komt in een krachtige gemeente waar mooi werk ligt", zei hij. Volgens Polman begrijpt Klitsie de uitdagingen van de provincie, onder meer door een toezichthoudende functie die hij bij Delta bekleedde. Bij wijze van welkomstgeschenk overhandigde Polman Klitsie het boekje 'De 111 plekken in Zeeland die je gezien moet hebben'.