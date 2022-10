Voor Frank uit Kapelle kan kerst niet vroeg genoeg beginnen: ‘Ik denk nu veel aan mijn overleden vader’

‘Goed bezig, buurman!’ Geregeld krijgt Frank Breen uit Kapelle complimenten van buurtgenoten. Al drie weken is hij bezig om zijn huis aan de Warretjes in Kapelle in kerstsfeer te brengen.

Nu doen natuurlijk heel veel mensen dat, maar dan blijft het meestal bij wat lichtjes in een boom of achter het raam of een kerstman aan de gevel. Maar niet bij Frank Breen (53). Die pakt gigantisch uit. Mocht er een belletje gaan rinkelen bij mensen uit Goes: inderdaad, daar versierde hij zijn woning aan de Westsingel in het verleden ook altijd uitbundig. In de Goese Polder, waar hij ook een paar jaar woonde, was het van hetzelfde laken een pak. Al met al doet Breen het al pakweg 37 jaar. ,,Ik moet rond de 16 zijn geweest. Toen begon het met een klein huisje van een kerstdorp, maar daarna is het een beetje uit de hand gelopen’’, zegt hij lachend.

Partytent

Zo groot als hij het nu in z'n nieuwe woonplaats Kapelle aanpakt, heeft hij het nog nooit gedaan. Aan de Westsingel in Goes stond zijn huis pal aan het trottoir, dus had hij enkel de gevel om te versieren. Maar nu heeft Breen een tuintje aan de voor- en zijkant van zijn woning. Daarin heeft hij een witte partytent gezet, waarin zijn enorme kerstdorp staat opgesteld. Dat trekt al veel belangstelling. ,,Er komen wel eens moeders met kinderen langs die vragen of ze even mogen kijken’’, zegt de inwoner van Kapelle. Het antwoord daarop is altijd een enthousiast ‘ja’. Graag zelfs! ,,Ik ga nog een bord plaatsen waarop staat dat iedereen welkom is.’’

Volledig scherm In een partytent naast zijn huis heeft Frank Breen zijn kerstdorp opgesteld. © Marcelle Davidse

De rest van de tuin is versierd met alles wat je kunt bedenken: slingers, ballen, kerstbomen, sterren en natuurlijk heel veel lichtjes. Er komen ook nog boxen te staan, voor de kerstmuziek. Nu hij weer bezig is met zijn kerstversieringen, denkt Breen geregeld terug aan enkele familieleden die hem de afgelopen jaren zijn ontvallen, zoals zijn vader. Die vond het altijd prachtig. ,,Hij heeft me tot vlak voor zijn dood nog geholpen.’’

Volledig scherm Frank Breen in zijn versierde tuin aan de Warretjes in Kapelle. © Marcelle Davidse

Zijn moeder leeft gelukkig nog. Sterker nog, daar mag Breen binnenkort ook de kerstboom gaan optuigen. Net als bij wat andere bekenden. Want ja, als je eenmaal bekend staat als dé expert is er geen houden meer aan. ,,Toen ik nog bij de Betho werkte, wisten ze me ook altijd te vinden’’, blikt de Kapellenaar glimlachend terug. 'Frank, zet jij de kerstbomen weer op?’, klonk het daar regelmatig vanaf diverse afdelingen.

Dat hij al in oktober is begonnen, komt omdat lichamelijk allemaal niet meer zo gemakkelijk gaat. Nu kan Breen er de tijd voor nemen. ,,Bovendien ga ik al deze moeite niet doen voor maar een paar weken’’, zegt hij.