Voor een diploma als hovenier kun je nu ook bij Scalda in Goes terecht

Kaldi in Goes sluit de deuren, pand wordt bij naastgele­gen brasserie getrokken

18:10 GOES - Kaldi aan de Grote Markt in Goes stopt ermee. Het pand van het koffie- en theehuis zal echter niet lang leeg blijven staan, want de buren van Marktzicht nemen het over om hun eigen zaak te kunnen uitbreiden.