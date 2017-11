Voor de tegenstanders blijft het een megakerk

YERSEKE - De tegenstanders van de nieuwe kerk aan de Steeweg in Yerseke zijn niet onder de indruk van de nieuwe bouwplannen van de gereformeerde gemeente. De kerk wordt dan weliswaar kleiner voor wat het totale bouwoppervlak betreft, het totale aantal zitplaatsen blijft even groot als bij de vorige bouwplannen. Voor de tegenstanders blijft het daarom nog steeds een megakerk.

Uit een brief die in handen is van de PZC blijkt dat de kerk 8 meter smaller en 4 meter lager wordt dan bij de vorige plannen. De bovenste verdieping komt te vervallen. In totaal scheelt dat 1250 vierkante meter bouwoppervlak. Het totale aantal zitplaatsen blijft ondanks de verkleining even groot, namelijk 2000. Verdeeld over de begane grond (1600) en een galerij (400).

In de brief wordt ook een toekomstige uitbreidingsmogelijkheid genoemd. Daarbij is sprake van 200 tot 400 extra plaatsen op de galerij en nog eens 400 zitplaatsen in de zogenoemde bijtrekzaal. Dat brengt het totaal op 2800. Net zoveel als eerst.

Voor de tegenstanders verandert er daarom weinig. Zij vrezen nog steeds de grote verkeersdruk en -overlast. Een parkeerplaats voor 350 auto's betekent volgens hen een verkeersstroom van 350 auto's die binnen een half uur de Steeweg door moeten. Die straat is daar helemaal niet op berekend, vinden zij.