Voor de honderdste keer treintjes ruilen op Zeeuwse Treinbeurs in Heinkenszand

Van 't Veen, zelf ook een liefhebber van modelspoorbanen, begon destijds met de beurs, omdat er in de omgeving nog niet zoiets was. Het bleek een schot in de roos. In 1995 was het evenement dermate gegroeid dat het dorpshuis in 's-Heer Hendrikskinderen niet groot genoeg meer was. Nadat de ruilbeurs acht jaar lang in Kapelle was gehouden, vormt De Stenge in Heinkenszand sinds 2003 het decor.

Waar de eerste editie nog zo'n tien deelnemers telde, zijn dat er nu meestal zo'n 25. Daar komen de vele tientallen bezoekers nog eens bij. Aangezien de beurs vier keer per jaar wordt gehouden en veel deelnemers (bijna) altijd van de partij zijn, is in de loop der jaren een hechte band ontstaan. ,,Het is bijna familie geworden’’, zegt de organisator. ,,Ik ben al op begrafenissen en huwelijken geweest.’’

Testtafel

Een vaste waarde tijdens de beurs is de testtafel, door Van 't Veen geïntroduceerd, nadat hij zelf een keer een miskoop had gedaan. Elke bezoeker kan nu ter plaatse even kijken of hij of zijn geen defect treintje heeft aangeschaft. Aan de beurs hangt ook nog altijd het verschijnen van de Zuid-Wester Rail Koerier vast. Eén keer per jaar verschijnt dit informatieve blad over modelspoor en treinen in het algemeen.

De Zeeuwse Trein Model Ruilbeurs vindt zaterdag plaats in De Stenge en duurt van 10.00 tot 15.30 uur. De entree bedraagt 1,50 euro. Kinderen tot tien jaar betalen maar vijftig cent.