Volle bak voor kinderboekenschrijver Paul van Loon in Goes

De meer dan honderd aanwezige kinderen zongen ‘lang zal hij leven’, want Van Loon was jarig. De schrijver van onder meer De Griezelbus, Foeksia de miniheks en Dolfje Weerwolfje kwam naar Goes om te zingen, voor te lezen en handtekeningen te zetten. Veel kinderen gingen ook met hem op de foto.

Dinosaurussen

De jongens en meisjes mochten ook vragen stellen. ‘Hoe heb je Dolfje Weerwolfje bedacht?’, wilde één van de kinderen weten. De schrijver vertelde dat hij dat al in 1993 deed. ,,Ja, dat jaar heeft ooit bestaan’’, grapte hij. ,,Er liepen toen nog dinosaurussen rond. En ik zat al te schrijven.’’ Van Loon vertelde dat hij eerst de naam Ralfje Weerwolfje had verzonnen. Pas later bedacht hij dat Dolfje een betere naam was. ,,Eigenlijk wilde ik maar één boek over hem schrijven, maar er blijven steeds nieuwe avonturen in mijn hoofd verschijnen.’’