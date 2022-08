Volksdansvereniging Scaldis

Scaldis-voorzitter André Jansen (61) weet nog hoe hij als 12-jarige ging meedoen, kort na het begin van de Volksdansvereniging in Hansweert. Lagereschool-onderwijzer Gerard van Damme was begonnen met danslessen en begon de dansvereniging. ,,We waren thuis met zeven kinderen en al mijn broers en zussen hebben meegedanst.”

Oubollig?

Andrés zoon, Bonno (30), is ook al jaren actief in de vereniging. ,,De sfeer binnen Scaldis is heel leuk en volksdansen is niet zo streng als stijldansen”, vertelt hij. ,,Het dansen is wat losser, minder strak, het gaat er vooral om dat je lol hebt. Mensen van allerlei leeftijden dansen door elkaar en tijdens een dans wissel je ook van partner.”

Hij noemt volksdansen een sport. ,,Bij snellere dansen staan de zweetdruppels echt op je voorhoofd. Dansen is niet alleen gezellig, maar ook goed voor de beweging. ,,Als je een tijdje meedoet, leer je wel zo’n vijftien verschillende dansen.” Maar heeft volksdansen in dracht niet iets oubolligs? Bonno: ,,De laatste jaren hebben kunstenaars en modeontwerpers nieuwe visies op klederdracht laten zien. Binnen onze groep zijn we ook zelf kleding gaan maken.” Eén jonge danser kreeg een knalblauwe outfit, geïnspireerd op Walcherse dracht. Samen nieuwe kleren maken zorgde voor extra enthousiasme in de vereniging.

Vernieuwing komt bij Scaldis ook uit de kindergroep: Dance Scaldis. Kinderen tussen vijf en vijftien jaar dansen daar in allerlei stijlen, met af en toe een volksdans.

Volksdansen als volkssport nummer één

,,In sommige Baltische landen is volksdansen de meest populaire sport, hier denk je soms dat het uitsterft”, zegt Bonno. In de hoogtijdagen had Schaldis meer dan honderd dansers, nu zijn het er zo’n veertig. Verder zijn er enkele leden die livemuziek spelen. ,,Bij het 40-jarig bestaan hebben we nog vergaderd, gaan we door of stoppen we als vereniging?”, vertelt zijn vader André. Maar tien jaar later is die vraag er niet meer. ,,Internationale festivals motiveren onze dansers elke keer enorm. Dat is telkens de trigger om door te gaan.”

De afgelopen jaren danste de vereniging graag in Duitsland. Maar Scaldis-dansers traden door de jaren ook al op in België, Frankrijk, Hongarije, Polen en Rusland. Oefenen voor zulke optredens en logeren bij gastgezinnen en feestvieren is ook leuk, benoemen Bonno en André. Scaldis trad voor corona wel zo'n vijftien keer per jaar op.

André Jansen hoopt dat het festival op 10 september honderden mensen trekt en een echt dorpsfeest wordt. ,,Meer mensen in Hansweert aan het dansen krijgen is zijn doel. Iedereen die we binnen vissen en die een keer meedoet, vindt volksdansen ontzettend leuk.” Hij verheugt zich op optredens van volksdansgroepen uit Duitsland: een uit Holsen-Mantinghausen en een uit Wewelsburg. Die dansers komen ook een lang weekend logeren bij gastgezinnen in Hansweert en geven demonstraties.

Pippi Langstrumpf-dans

Ook de Scheldedweilers treden op, een dweilband uit Hansweert en The City Line Dancers, de linedancegroep uit het dorp. Het lijkt André Jansen ontzettend leuk de jubileumdag samen af te sluiten met de ‘Pippi Langstrumpf-dans’, ook met het publiek. ,,Tijdens festivals in Duitsland doe je die soms met wel 600 mensen, dat is super.” Maar hij kent zijn rol. ,,Ons feestcomité bepaalt, ik ben alleen maar de voorzitter.”

Meer info over Scaldis en over de feestdag: dansenbijscaldis.nl