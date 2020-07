Voice-winnaar Dax Hovius huilend te zien in nieuwe campagne: ‘Toen ik gepest werd, had dit het verschil kunnen maken’

‘Badderen met een teiltje achter de caravan’

8:00 Je zag het helemaal voor je: een paar weken zomervakantie in een ver en zonnig oord. Maar toen kwam corona. Dag vakantie in het buitenland. In deze zomerserie bezoeken we vakantiegangers die in plaats daarvan maar gekozen hebben voor een vakantie in Zeeland. Hoe bevalt dat? Zijn ze aangenaam verrast of wordt het volgend jaar toch weer een Grieks eiland? Vandaag: Nadia Berkelder en Arie Westeneng.