Vogelgeluk op strandje Kattendijke: koppel zeldzame bontbekplevieren heeft een tweede nest

En dus moet het strandje toch weer worden afgesloten, om te voorkomen dat mensen per ongeluk het nestje kapot trappen. ,,Maar gelukkig zit het nest deze keer in een hoek van het strandje, zodat we nog maar een deel hebben moeten afrasteren’’, zegt Jacobusse, werkzaam bij het Nationaal Park Oosterschelde. ,,Het andere deel kan weer worden gebruikt door de inwoners.’’

Volgens Jacobusse komt het vaker voor dat de bontbekplevier - een zeldzame soort - binnen één seizoen een tweede nestje krijgt. ,,Toch was het een grote en mooie verrassing.’’ In het nestje liggen nu twee eitjes, maar daar komen er vermoedelijk nog één of twee bij, omdat een nest meestal uit drie of vier jongen bestaat.’’ De drie jonge bontbekplevieren die een kleine maand geleden werden geboren, maken het goed. Ze lopen vrolijk rond over het strandje.

Al dit vogelgeluk staat in schril contrast met vorig jaar, toen het nestje kapot werd getrapt. Dat gebeurde vermoedelijk door een inwoner die boos was over het feit dat het stinkende zeewier, om het nest te beschermen, niet werd opgeruimd. Dit jaar zijn er geen nare dingen gebeurd. Jacobusse zegt juist veel begrip en interesse te bespeuren bij de inwoners van Kattendijke. Om hen daarvoor te bedanken mogen ze binnenkort mee op excursie naar de bontbekplevieren.