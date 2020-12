Voetbalteam Kloetinge 7 houdt veiling met bijzondere kavels om Goese kroeg te steunen

VIDEO Broeder­lief­de en Bilal Wahib moeten Zeeuwse jeugd van de straat houden tijdens de jaarwisse­ling

22 december GOES - Wie dinsdagavond over de Westhavendijk van Wilhelminadorp naar Goes reed, moet door alle discolichten hebben gedacht dat er een groot feest werd gehouden in The Boatshed. Nu was dat ook wel een beetje zo, maar in het gloednieuwe gebouw in het havengebied waren enkel artiesten en een filmcrew aanwezig. Er werd een oud- en nieuwfeest opgenomen.