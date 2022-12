‘Voetbalmakelaar’ Bram S. krijgt 16 jaar cel voor invoer drugs naar Engeland

De uit Nieuwdorp afkomstige Bram S. (60) is door de rechtbank in Engeland veroordeeld tot 16 jaar cel voor de invoer van 74 kilo heroïne en 128 kilo cocaïne. Begin deze maand kreeg S. in België ook al een celstraf van 5 jaar opgelegd voor grootschalige oplichting als ‘voetbalmakelaar’.

In juni werd S. samen met een 69-jarige man uit Borgerhout aangehouden vlak bij de Kanaaltunnel. Beiden bestuurden een witte bestelwagen, waarvan er in één drugs verstopt zaten. Douaniers ontdekten achter afgedekte wanden van de auto heroïne en cocaïne. Volgens de Britten was het één van de grootste drugstransporten door de tunnel ooit met een totale straatwaarde van 20,3 miljoen euro.

S. zat achter het stuur van de auto zonder drugs en beweerde dat hij niet op de hoogte was van de smokkel via het andere voertuig. Britse agenten legden wel een link, omdat in de auto van S. gereedschappen en onderdelen lagen die precies pasten bij de geprepareerde - en eerder gecontroleerde - auto. Het ging onder meer om schroevendraaiers, bouten en moeren. De rechter legde S. een celstraf op van 16 jaar en sprak de man uit Borgerhout vrij.

Bram S. maakte tussen 2008 en 2016 tientallen slachtoffers door zich voor te doen als ‘voetbalmakelaar’. Met zijn verleden als assistent-trainer bij profclub FC Antwerp verleidde hij tientallen personen om te investeren in spelers die niet bestonden. S. imponeerde zijn slachtoffers door te schermen met namen van Manchester City, Arsenal en Mönchengladbach. Wie met hem in zee ging, kon volgens S. rekenen op aantrekkelijke rendementen, maar daar kwam in de praktijk niks van terecht.

Zowel Belgische als Nederlandse investeerders gingen voor in totaal 5 miljoen euro het schip in. Onder hen waren ook Zeeuwse slachtoffers. Televisiepresentator Alberto Stegeman besteedde meerdere keren aandacht aan de zaak in zijn programma ‘Undercover in Nederland’. In één van de afleveringen was te zien hoe Bram S. werd gearresteerd in Middelburg.