Voedselbank De Bevelanden: Het wordt steeds moeilijker om de manden voor 220 klanten te vullen

Coördinator Leen Louisse noemt het een zorgwekkende ontwikkeling. ,,Natuurlijk is het goed dat er minder voedsel wordt weggegooid. Maar het is wrang dat er daardoor minder overblijft voor onze klanten.’’ De Bevelandse voedselbank is voor ongeveer een derde afhankelijk van het aanbod vanuit het regionale distributiepunt in Tilburg. En juist daar is steeds minder voorraad, met name als het gaat om vlees en andere producten met een houdbaarheidsdatum.