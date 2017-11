Vliegvissers promoten hun sport in 's-Heer Abtskerke

'S-HEER ABTSKERKE - Nog maar relatief weinig mensen beoefenen het, maar volgens de leden van Lure and Emerger is vliegvissen de mooiste vorm van vissen die er is. Zaterdag hield de vliegvisvereniging een open dag in het dorpshuis van 's-Heer Abtskerke.

Vliegvissers vissen niet met levend aas, maar gebruiken veelal zelf gemaakte nepvliegjes of andere insecten waarmee ze de vissen verleiden om toe te happen. Het gewicht van de lijn wordt gebruikt om het aas te werpen. In het dorpshuis werd zaterdag onder meer de techniek van het werpen gedemonstreerd. Ook konden belangstellenden zien hoe de vliegjes worden gebonden. Meestal worden ze gemaakt van veertjes of haartjes.

,,Het vliegvissen heeft lange tijd een nogal elitair imago gehad'' , zegt secretaris Rob Huisman van Lure and Emerger. ,,Mensen dachten dat je het alleen in Ierland of Schotland kon doen met whiskey en een sigaar erbij. Dat is gelukkig aan het veranderen.'' Lure and Emerger, dat tussen Goes en 's-Gravenpolder een mooi eigen viswater heeft, telt momenteel 64 leden.

Ontspanning

Volgens Huisman is vliegvissen de ultieme manier van ontspanning. ,,Je vergeet even al je zorgen. Het is geen kwestie van je hengel uitwerpen en dan maar wachten tot die dobber ondergaat, want wij hebben geen dobber. Je moet goed inschatten waar de vissen zitten en vervolgens de vlieg het werk laten doen. Je probeert als het ware na te bootsen dat het een echt insect is dat beweegt. Als je de vis dan zover kunt krijgen dat hij denkt dat het eten is en vervolgens toehapt, geeft dat een geweldig gevoel.''