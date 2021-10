Vliegtuig na vliegtuig stijgt op vanaf het dorpshuis in ‘s-Heer Arendskerke (virtueel, dan)

De Boeing van Jan Hut vliegt wel érg laag boven het haventje van Den Osse, maar hij weet de machine onder controle te houden. En dat is best knap met een leger aan wijzertjes, metertjes en knoppen voor zich in de cockpit. Hut is één van de leden van de werkgroep vliegsimulatie, die onder de paraplu van de HCC opereert. Tweewekelijks komen zij bij elkaar in het Arendhuis en stijgen dan, na permissie van de luchtverkeersleider, op naar de virtuele wolken.