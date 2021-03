Vlaketunnel weer open na ongeluk, lading hout van de weg gehaald

Jacqueline wordt Kamerlid, en nu? Baan opzeggen, verhuizen? Er komt veel bij kijken

18 maart GOES - Ooit in een achtbaan gezeten? Eén waarbij je in iets meer dan twee seconden met 100 kilometer per uur door een looping schiet? Dat gevoel. Dat is precies wat Jacqueline van den Hil uit Goes meemaakt. Ineens staat ze voor vragen als: hoe werkt het in de Tweede Kamer, wanneer zeg ik mijn baan op, wat ga ik verdienen en moet ik verhuizen?