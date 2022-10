Vissers redden man uit te water geraakte auto langs Oesterdam

Kort voor half één kwam de melding van het ongeval bij de hulpdiensten binnen. Toen deze op de plaats van het ongeval arriveerden, was de bestuurder er wel in geslaagd uit zijn voertuig te komen, maar hing hij nog aan de auto. Volgens de politie is het slachtoffer door vissers gered. De brandweer meldt dat de vissers de persoon aan boord van hun bootje hebben genomen en dat hij vervolgens door de brandweer uit de boot is gehaald. Het slachtoffer is na een behandeling in de ambulance meegenomen naar een ziekenhuis.