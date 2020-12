Visie lijkt ruimte te scheppen voor appartementen en groene vakantiehuisjes bij Wolphaartsdijk

Koninklij­ke eer voor zorgman Jaap Hulstein uit Goes

24 december GOES - Voor alles wat hij heeft betekend voor de (gehandicapten)zorg in Zeeland is Jaap Hulstein uit Goes benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In de Geerteskerk in Kloetinge werd hij donderdag verrast door burgemeester Margo Mulder.