Vinylmarkt, workshops, foodtrucks en veel live muziek tijdens festival ’t Beest Brult

Tijdens de laatste editie van ’t Beest Brult (in 2019) was het volle bak in Podium ’t Beest. Het publiek bleek een bonte mix van verschillende leeftijden: Van ouders met kinderen, tot zestigers en alles daartussenin. Na twee jaar afwezigheid hoopt de organisatie ook dit jaar weer op een grote opkomst om de start van het nieuwe seizoen te vieren. Artiesten als Breakout, Ysa, Murkinbone en Youngrubbi zijn zaterdag live aan het werk te zien tijdens het gratis festival. Het programma start om 15.00 uur met een optreden van Breakout, een jonge Middelburgse rockband, opgericht in 2019. Ysa, artiestennaam van Isabelle van Beek uit Vlissingen, is de volgende die het podium zal betreden. Zij brengt elektronische popmuziek.