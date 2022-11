Villa’s in Kruseveer gaan er komen: ‘Ontwikkelaar staat in zijn recht’

Volgens de Reimerswaalse wethouder Nico van der Hoest is er ‘geen zwaarwegende reden’ om de vergunning te weigeren, ook al klinken er aardig wat bezwaren uit de omgeving. ,,Het is lastig om te accepteren voor omwonenden, maar de projectontwikkelaar staat in zijn recht.”

Nieuwbouwwijk Kruseveer in Kruiningen is bijna klaar, het is tijd voor de laatste klussen

Onrust in Kruseveer over bouw villa’s

Bewoners van de wijk waren veelal in de veronderstelling dat de villa’s, hoewel opgenomen in het bestemmingsplan, niet meer gebouwd zouden worden. Dat zou hen jaren geleden toegezegd zijn door betrokken partijen. Eind augustus stonden ze dan ook perplex toen er alsnog een vergunning werd aangevraagd.

Rechten

Maar voor de gemeente is het nooit aan de orde geweest om ze te schrappen, legt Van der Hoest uit. Het bestemmingsplan is eveneens niet gewijzigd, er heeft al die tijd een bouwrecht voor woningen op die plaatsen gelegen. ,,Ik heb begrip voor de aanwonenden, maar uiteindelijk moeten wij bestuurlijk kijken wat de rechten van mensen zijn. Projectontwikkelaars hebben die ook.”

Moreel verplicht

Op aandringen van de Reimerswaalse fractievoorzitters heeft Van der Hoest nog wel gepraat met ontwikkelaar Huib Knulst. ,,Ik heb de zorgen van omwonenden overgebracht, ik voelde me daar moreel verplicht toe. Maar de ontwikkelaar is trots op zijn ontwerp en wil het heel graag uitvoeren, hij ziet geen aanleiding om van zijn plannen af te zien.”

Software

Wel zet hij zijn vraagtekens bij de manier waarop getoetst wordt aan de stikstofnormen. ,,Er komt daarvoor nieuwe software aan, maar die is vertraagd. Dit plan is daar dus niet aan getoetst. Ze stappen daar te makkelijk overheen.” Van der Hoest ziet dat anders: ,,De overheid zegt zelf dat we met de huidige software moeten werken. Voordat de nieuwe er is, zouden we zo een half jaar verder kunnen zijn. Dat zou betekenen dat er niets meer aan vergunningen vrijgegeven kan worden.”