Vijver Krabbendijke moet leeg om lekkage te kunnen verhelpen

KRABBENDIJKE - De vijver in Krabbendijke is met zijn twee jaar nog niet zo oud, maar moet vanwege lekkage toch al gerepareerd worden.

De nieuwe vijver was enkele jaren geleden één van de speerpunten in het herinrichtingsplan van Krabbendijke. Want water hóórt nu eenmaal in het hart van het dorp. Eeuwenlang lag daar ook de vate, een drinkplaats voor het vee. Maar hoe gelikt de vijver er in ontwerp en bij aanleg ook uit zag, nu is dat wel anders.

Vanwege een lekkage staat er ook water in het lager gelegen gedeelte naast de vijver. Het grind dat daar ligt, verliest de strijd van de groene aanslag. Al met al is die aanblik een aanfluiting, zegt raadslid en dorpsbewoner Tonnie Bliek. ,,De vijver ziet er uit alsof-ie er al dertig jaar ligt.”

Het lager gelegen gedeelte naast de vijver staat door een lekkage ook deels onder water. © Tonnie Bliek

Bliek kaartte het probleem al eind vorig jaar aan bij de gemeente en drong in de laatste raadsvergadering, in april, nog maar eens aan op een snelle aanpak. Hij sprak de vrees uit dat er pas na de zomer iets aan gebeurt. ,,De aanblik is een aanfluiting en dat is al behoorlijke tijd zo.”

Volgens wethouder Maarten Both wordt het probleem binnenkort opgelost, al durft hij daar nog geen datum op te plakken. Wel geeft hij aan dat de vijver wordt leeggemaakt en de lekkage gerepareerd wordt. Of dat betekent dat een constructiefout de oorzaak is, en de schade dus verhaald wordt op de aannemer, is niet duidelijk. ,,In de loop van de tijd zijn er ook dingen in de vijver gegooid en er is weleens wat met vuurwerk gebeurd”, zei Both eerder al. Als dát de oorzaak is, zal het lastig worden om de aannemer er voor op te laten draaien.”