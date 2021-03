Vijf partijen tegen Weststrate: geheim besluit is wél rechtsgeldig

De fractievoorzitter van coalitiepartij Leefbaar Reimerswaal diende begin deze week bij de gemeente én de provincie een klacht in tegen burgemeester José van Egmond. Daarin stelt hij dat het agendapunt er in vijftien seconden ‘doorheen is gejast’. Van Egmond zou als voorzitter van digitale raadsvergadering verzuimd hebben de wettelijke spelregels te volgen.

Zelfs Weststrate meldt zich present

Ook schrijft hij: ,,Er werd niet nagegaan wie er aanwezig was door middel van het opnoemen van de namen der raadsleden zodat zij konden aangeven op men aanwezig/present was of niet.” Uit opnames die vandaag zijn verspreid door de griffie blijkt het tegendeel. Zelfs Weststrate meldt zich ‘present’. Vervolgens is te zien dat het agendapunt 40 seconden duurt, waarvan Van Egmond zo’n tien seconden de tijd neemt om te checken of iemand wil reageren.

Weststrate beweerde dat hij zijn digitale ‘handje’ had opgestoken. Op de video is dat niet na te gaan, omdat raadsleden niet in beeld zijn op het moment dat Van Egmond aan het woord is. Griffier Jeroen van Spijk zegt dat zowel hij als de burgemeester geen handje hebben gezien. Ook benadrukt hij dat Weststrate niet de mogelijkheid heeft genomen de microfoon open te zetten en zo van zich te laten horen.

Technisch hamerstuk

Behalve de video, is ook het besluit inmiddels openbaar gemaakt. Volgens Van Spijk worden dergelijke voorbereidingsbesluiten vaker als ‘technisch hamerstuk’ zonder debat aangenomen. In dit geval gaat het om een bouw van een bedrijfsgebouw met woning aan de Polderweg in Kruiningen. Om dat mogelijk te maken, wordt een grotendeels onbebouwd ‘agrarisch bouwvlak’ aan de Weelweg in Waarde verplaatst naar Kruiningen. Theoretisch bestaat de kans dat op twee plekken tegelijk wordt gebouwd. Met het voorbereidingsbesluit heeft de gemeente hier een stokje voor gestoken.

Over twee weken bespreken de fractievoorzitters en de burgemeester hoe de klacht verder moet worden behandeld.