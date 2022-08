Vijf jaar na dreigende sluiting is de nieuwe Griffioen zo goed als klaar: ‘Nu alleen het podium nog’

Update Vrouw (31) gewond bij mogelijk steekinci­dent in Goes

GOES - In de Abel Tasmanstraat in Goes is zaterdagavond een 31-jarige vrouw gewond geraakt. Vermoedelijk was sprake van een steekpartij in de relationele sfeer maar de politie heeft de zaak nog in onderzoek, zo laat een woordvoerder weten.

31 juli