Vijf inbraken in een nacht in gemeente Kapelle

Wie slecht ter been is, kan nu soepeltjes naar de trouwzaal in het Goese stadhuis

2 oktober GOES - Stel: je kleindochter trouwt in het stadhuis op de Grote Markt in Goes. Daar wil je bij zijn. Maar je zit in een rolstoel of bent zeer slecht ter been. Dan is het nog een hele opgave om de trouwzaal te bereiken. Of beter gezegd: was. Want sinds vrijdag is er een nieuwe mobiele traplift, die het allemaal een stuk gemakkelijker maakt.