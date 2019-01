‘Vieze man’ die leerlingen lastig viel in beeld bij politie

Andere locatie voor brandweer­ka­zer­ne Heinkens­zand lijkt uitgeslo­ten, ondanks protest

HEINKENSZAND - Slikken of stikken. Dat gevoel overheerst bij bewoners van de Hoefbladstraat en Clara's Pad in Heinkenszand. Een bewonersbijeenkomst afgelopen dinsdagavond heeft de onrust rondom de komst van een nieuwe brandweerkazerne in hun 'achtertuin' niet kunnen wegnemen. Omwonende Kim van Sabben: ,,Het kwam op ons over alsof al voor 99,9 procent zeker is dat de kazerne er komt."