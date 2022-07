Vier verdachten aangehouden wegens bankpasfraude in Yerseke

De melder had de verdachten bij een pinautomaat in het dorp gesignaleerd en besloot de politie te informeren omdat de zaak wantrouwig voelde. Het viertal vertrok in een auto maar werd aan de kant gezet door de politie. Ze zijn allen aangehouden op verdenking van bankpasfraude. De verdachten zitten vast in Torentijd in Middelburg en worden maandag door de recherche gehoord.